В МЧС назвали фейком информацию о бактериальном загрязнении воды на Кубани

В МЧС заявили, что распространившаяся в соцмедиа информация об ограничении использования воды в Краснодарском крае из-за бактериального загрязнения является ложной. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В одной из амурских газет появилась информация о том, что региональное МЧС якобы официально предупредило население об ухудшении качества водопроводной и подземных вод из-за попадания в систему водоснабжения бактерий, которые использовались в рамках эксперимента по очистке прибрежной зоны Черного моря от мазута. В связи с этим ведомство якобы рекомендовало жителям Краснодарского края не употреблять водопроводную воду для питья, приготовления пищи и мытья овощей и фруктов. Вместо этого следует использовать кипяченую или бутилированную воду, которую можно приобрести в других регионах.

В ведомстве заявили, что никогда не публиковали подобную информацию. Жителей региона просят не доверять недостоверным сообщениям и не распространять их, ориентироваться только на официальные источники.

Алина Зорина