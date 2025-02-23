Фудхоллам подбирают рецепт успеха

В крупных российских городах набирают популярность фудхоллы, за год их число в стране увеличится на 15%. К концу декабря 2025-го откроется 25 таких гастрономических пространств, прогнозируют аналитики NF Group. Сейчас в стране работает 142 площадки. Около половины — в Москве и области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Эта концепция становится все более выгодной как для представителей ресторанного бизнеса, так и для владельцев недвижимости, отметил директор оператора сети фудхоллов Market Liner Максим Гуржий: «Для операторов общественного питания вход в этот бизнес достаточно доступный. Для владельцев различной коммерческой недвижимости это хорошая стоимость арендной ставки. Для потребителей это одно место, где объединяется сотня разных концепций и огромное количество выбора. Это сегмент между полноценным casual dining-рестораном и классическим фастфудом. В фудхолле создана своя определенная атмосфера: проводятся ивент-мероприятия, там продуманы интерьерные решения, комфорт и удобство с точки зрения мебели для гостей, сами концепции визуально привлекательные. Такая же многоразовая посуда и тот же самый сервис, который можно получить у ресторана, только преимущество такого пространства — достаточно большой, широкий ассортимент и выбор.

А если сравнивать с классическим фудкортом, то фудхолл — это все-таки про гастроэнтузиазм: все блюда постоянно ротируются, меняются, есть чем удивлять. Главное — это мероприятия, которые там проходят, то есть создана атмосфера.

Если говорить про перспективы, то у нас очень много объектов в регионах, которые сейчас строятся, проектируются и будут запущены в ближайшие годы. Регионы достаточно активно реагируют на этот тренд».

По данным NF Group, около половины фудхоллов занимают отдельные здания, еще 40% работают в торговых центрах. В 2024 году такие пространства чаще открывать в бизнес-центрах и многофункциональных зданиях. Средний чек фудхоллов в Москве — от 800 руб. до 1,5 тыс. руб. В столице открывать новые площадки рискованно, ведь уровень конкуренции в этом сегменте уже очень высокий, заметил омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов: «Глобальный тренд на фудхоллы, который взлетел в 2024 году, несколько ошибочный. Очень часто предприниматели ориентируются на успех конкретных компаний, таких как "Депо", и думают, что это будет работать везде. К сожалению, это не так. На фудхолл, как правило, ставят достаточно большое количество гастроэнтузиастов. Но они сами себя не продают, человек идет на понятные ему бренды и позиции в меню.

Сработал эффект успеха определенных фудхоллов, туда все потянулись, но я думаю, что произойдет отток. Мы уже наблюдали множество проектов, которые вроде бы открывались и не заработали.

Победить крупную сетевую компанию фастфуда какой-то точкой от гастроэнтузиастов на фудхолле невозможно. Новые компании не могут дать то же качество, как мощные сетевые форматы. Такие пространства, одно-два-три, интересны в каком-то регионе, в какой-то локации, но когда их становится слишком много, они просто будут стоять пустыми».

Посетители фудхоллов в основном предпочитают паназиатскую кухню, отмечается в исследовании NF Group. Популярностью также пользуются кофейни и европейская кухня, особенно итальянская.

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Далила Цельбель