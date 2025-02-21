Автодилеры не гонятся за рублем

Несмотря на резкое укрепление рубля дилеры пока не видят предпосылок для снижения цен на машины. Многие продавцы стараются избавиться от прошлогодних запасов, а они были закуплены по старому курсу, говорят собеседники “Ъ FM”. В то же время один китайский премиальный автопроизводитель объявил о резком снижении цен на весь свой модельный ряд. Это происходит на фоне замедления спроса на машины в дорогом сегменте, которое началось еще в конце прошлого года. И эксперты не исключают, что сейчас к списку причин добавилось еще и желание россиян дождаться возвращения в страну ушедших автобрендов. Тему продолжит Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Рубль уверенно укрепляется ко всем мировым валютам с прошлой недели. Только 20 февраля китайский юань дешевел почти на 2%, до 12 руб. 13 коп. Однако автомобили из КНР у официальных дилеров пока заметно дешевле не стали. Как объясняют участники рынка, это следствие слабых продаж в конце 2024-го. К январю на складах скопились существенные запасы прошлогодних авто, на которые нынешний курс повлиять не может, отметил президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов: «Никакой тенденции к снижению цен нет. Укрепление нацвалюты вряд ли каким-то образом может повлиять на старые складские запасы. Они все были завезены по определенному курсу, и все дилеры работают в рамках соглашения. Фактически цену устанавливают сам поставщик или производитель автомобилей.

Это вовсе не значит, что на рынке существует какая-то тенденция глобальной распродажи. Поддержки на машины есть, выгодные условия при trade-in улучшились, это все».

Однако представители премиального бренда Hongqi объявили о резком снижении цен на весь свой модельный ряд. В некоторых случаях стоимость опустилась сразу на 1,5 млн руб. И все это на фоне стагнации спроса в премиальном сегменте, которая наметилась в феврале. Собеседники “Ъ FM” отмечают, что покупатели рассчитывают увидеть влияние курса на цены. Но, по словам директора «Авилон Hongqi» Александра Залогина, это спорная стратегия: «Дилеры в январе готовы были зарабатывать с каждого автомобиля несколько меньше, но при этом продавать больше. И уже в феврале мы видим, что снижение цен замедлилось, потому что эта модель чревата убытками. Те, кто сейчас занял выжидательную позицию и ждут, например, снижения курса доллара, евро, юаня, скорее всего, просто не успеют отреагировать на ситуацию, когда дилеры поймут, что модель убыточная.

Тем более проиграют те люди, которые ждут возвращения европейских брендов: в перспективе года-двух лет это точно невозможно».

Однако СМИ все активнее тиражируют сообщения о том, что ушедшие автобренды готовятся вернуться в Россию. Но пока единственный, кто действительно не исключил такой возможности — это глава Renault Лука де Мео. Да и тот в беседе с Financial Times оговорился, что еще всерьез об этом не думал. И таких сообщений в ближайшее время будет становиться все больше, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: «Если начнется некое потепление отношений, то мы каждый день будем слышать от той или иной компании примерно такие же фразы. Пока это все очень далеко. Лука де Мео не относился к тем людям, которые готовы были работать с Россией с горячим желанием. Но сотрудничество с Renault, наверное, было бы интересно. У них нет права обратного выкупа на завод "Москвич", но есть такая возможность в отношении своей доли в АвтоВАЗе. Но вряд ли им правительство разрешит это сделать».

К слову, в Минпромторге уже заявили, что никого из ушедших компаний в России с распростертыми объятиями не ждут. Хотя, возможно, автомобилисты бы с этим поспорили. По данным “Ъ”, именно нежелание пересаживаться на китайские машины — одна из главных причин увеличения срока эксплуатации легковых авто в стране.

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Владислав Викторов