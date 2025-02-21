Автодилеры не гонятся за рублем
Стоит ли ждать снижения цен на иномарки
Несмотря на резкое укрепление рубля дилеры пока не видят предпосылок для снижения цен на машины. Многие продавцы стараются избавиться от прошлогодних запасов, а они были закуплены по старому курсу, говорят собеседники “Ъ FM”. В то же время один китайский премиальный автопроизводитель объявил о резком снижении цен на весь свой модельный ряд. Это происходит на фоне замедления спроса на машины в дорогом сегменте, которое началось еще в конце прошлого года. И эксперты не исключают, что сейчас к списку причин добавилось еще и желание россиян дождаться возвращения в страну ушедших автобрендов. Тему продолжит Владислав Викторов.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Рубль уверенно укрепляется ко всем мировым валютам с прошлой недели. Только 20 февраля китайский юань дешевел почти на 2%, до 12 руб. 13 коп. Однако автомобили из КНР у официальных дилеров пока заметно дешевле не стали. Как объясняют участники рынка, это следствие слабых продаж в конце 2024-го. К январю на складах скопились существенные запасы прошлогодних авто, на которые нынешний курс повлиять не может, отметил президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов: «Никакой тенденции к снижению цен нет. Укрепление нацвалюты вряд ли каким-то образом может повлиять на старые складские запасы. Они все были завезены по определенному курсу, и все дилеры работают в рамках соглашения. Фактически цену устанавливают сам поставщик или производитель автомобилей.
Это вовсе не значит, что на рынке существует какая-то тенденция глобальной распродажи. Поддержки на машины есть, выгодные условия при trade-in улучшились, это все».
Однако представители премиального бренда Hongqi объявили о резком снижении цен на весь свой модельный ряд. В некоторых случаях стоимость опустилась сразу на 1,5 млн руб. И все это на фоне стагнации спроса в премиальном сегменте, которая наметилась в феврале. Собеседники “Ъ FM” отмечают, что покупатели рассчитывают увидеть влияние курса на цены. Но, по словам директора «Авилон Hongqi» Александра Залогина, это спорная стратегия: «Дилеры в январе готовы были зарабатывать с каждого автомобиля несколько меньше, но при этом продавать больше. И уже в феврале мы видим, что снижение цен замедлилось, потому что эта модель чревата убытками. Те, кто сейчас занял выжидательную позицию и ждут, например, снижения курса доллара, евро, юаня, скорее всего, просто не успеют отреагировать на ситуацию, когда дилеры поймут, что модель убыточная.
Тем более проиграют те люди, которые ждут возвращения европейских брендов: в перспективе года-двух лет это точно невозможно».
Однако СМИ все активнее тиражируют сообщения о том, что ушедшие автобренды готовятся вернуться в Россию. Но пока единственный, кто действительно не исключил такой возможности — это глава Renault Лука де Мео. Да и тот в беседе с Financial Times оговорился, что еще всерьез об этом не думал. И таких сообщений в ближайшее время будет становиться все больше, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: «Если начнется некое потепление отношений, то мы каждый день будем слышать от той или иной компании примерно такие же фразы. Пока это все очень далеко. Лука де Мео не относился к тем людям, которые готовы были работать с Россией с горячим желанием. Но сотрудничество с Renault, наверное, было бы интересно. У них нет права обратного выкупа на завод "Москвич", но есть такая возможность в отношении своей доли в АвтоВАЗе. Но вряд ли им правительство разрешит это сделать».
К слову, в Минпромторге уже заявили, что никого из ушедших компаний в России с распростертыми объятиями не ждут. Хотя, возможно, автомобилисты бы с этим поспорили. По данным “Ъ”, именно нежелание пересаживаться на китайские машины — одна из главных причин увеличения срока эксплуатации легковых авто в стране.
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