Главные новости за 20 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

Над Кубанью уничтожили 19 БПЛА. Фрагменты сбитых дронов нашли в нескольких районах края. Оценку ущерба после атаки проведут специальные комиссии.

Импорт семян на Кубань за год сократился на 67%. Основными культурами, которые ввозились в регион, остаются семена кукурузы, подсолнечника и гороха.

В 2025 году на Кубани заложат около 1,6 тыс. гектаров новых виноградников. Годом ранее специалисты собрали более 230 тыс. тонн ягоды.

«Абрау-Дюрсо» регистрирует новый товарный знак «Курорт Абрау-Дюрсо ЭКО ЭНО ЭТНО». Заявка, поданная 7 февраля 2025 года, относится к категории объектов интеллектуальной собственности.

В развитие Кубани благодаря господдержке промышленников привлекли 17 млрд руб.

На реализацию нового нацпроекта «Кадры» на Кубани направят 366,1 млн руб. Основную сумму выделят на региональный проект «Управление рынком труда».

Задержанный экс-депутат горсобрания Сочи Сергей Эксузян находится в ИВС. Вчера, 19 февраля, стало известно о задержании парламентария по уголовному делу о мошенничестве.

И. о. директора департамента строительства Краснодара стал Александр Мадовский. Пост руководителя ведомства в конце января покинул Иван Горобец.

Замглавы по ЖКХ в Новороссийске назначен Александр Яменсков. Ранее чиновник курировал городской транспорт и дорожное хозяйство, а также ГО и ЧС.