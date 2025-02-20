Задержанный экс-депутат Сочи Сергей Эксузян находится в ИВС

Следственное управление УВД Сочи в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве планирует обратиться в суд за избранием меры пресечения экс-депутату горсобрания курорта девелоперу Сергею Эксузяну. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: gs-sochi.ru Фото: gs-sochi.ru

В среду «Ъ-Сочи» написал о задержании Сергея Эксузяна по уголовному делу о мошенничестве. Утром в четверг пресс-служба ГУ МВД Кубани, отвечая на вопрос издания об этом инциденте, сообщила подробности истории.

В частности, в релизе ведомства говорится, что в отношении 49-летнего местного жителя заведено уголовное дело о мошенничестве. Оно возбуждено следственной частью СУ УВД по городу Сочи по материалам проверки прокуратуры.

«По предварительным данным, мужчина совместно с неустановленными лицами оформил право собственности на земельный участок площадью 2 тыс. кв. м в поселке Дагомыс, принадлежащий Российской Федерации. Подозреваемый задержан в аэропорту города-курорта в результате оперативно-разыскных мероприятий, проводимых сотрудниками УВД по городу Сочи совместно с ГУУР МВД России и УУР ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Задержанный помещен в ИВС, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения на период предварительного следствия»,— сообщили в ГУ МВД.

Ранее «Ъ-Сочи» рассказывал, что в последние годы Сергей Эксузян активно судился с сочинскими властями и Генпрокуратурой. В рамках одного из процессов Генпрокуратура пытается доказать ничтожность сделки по приобретению девелопером земельного участка как раз такой же площади. Минувшим летом Верховный суд отменил все судебные акты, принятые по этому делу в пользу надзорного ведомства. Сейчас дело находится на пересмотре в Центральном суде Сочи, по нему проводится экспертиза.

Подробнее об этом — в материале «В "Садах Киви" созрело дело».

Михаил Волкодав