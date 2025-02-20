Замглавы по ЖКХ в Новороссийске назначен Александр Яменсков

Вице-мэр Новороссийска Александр Яменсков, ранее курировавший городской транспорт и дорожное хозяйство, а также ГО и ЧС, назначен на должность заместителя главы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и жилищного учета. Сведения об этом содержатся на официальном портале администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Курировать десять направлений, среди которых гражданская оборона и чрезвычайные ситуации, транспорт и дорожное хозяйство, физическая культура и спорт, взаимодействие с правоохранительными органами и казачеством, внутренняя политика, а также информационная политика и взаимодействие со средствами массовой информации, будет Александр Гавриков.

Александр Яменсков имеет два высших образования по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» и «Юриспруденция», является членом ВПП «Единая Россия». На протяжении 11 лет с 2000 года господин Яменсков служил в ОВД РФ. После этого в 2012 году был назначен помощником главы Новороссийска по вопросам собственной безопасности и противодействию коррупции.

Алина Зорина