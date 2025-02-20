«Абрау-Дюрсо» регистрирует новый товарный знак

ЗАО «Абрау-Дюрсо» подало заявку на регистрацию товарного знака «Курорт Абрау-Дюрсо ЭКО ЭНО ЭТНО». Соответствующая информация содержится в системе «СПАРК-Интерфакс», обратил внимание «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

Заявка, поданная 7 февраля 2025 года, относится к категории объектов интеллектуальной собственности. Новый бренд компания регистрирует по классам международной классификации товаров и услуг №21, 25, 28, 30, 35, 36, 41 и 43. В рамках этих категорий «Абрау-Дюрсо» сможет выпускать одежду и посуду, предоставлять гостиничные услуги, а также заниматься организацией выставок в коммерческих и рекламных целях.

Вячеслав Рыжков