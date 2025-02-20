Импорт семян на Кубань за год сократился на 67%

В Краснодарский край в 2024 году ввезли 3,4 тыс. тонн семян — на 67%, или 7,2 тыс. тонн, меньше, чем годом ранее. Об этом пишет «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Основную часть импорта составили семена кукурузы, подсолнечника и гороха. Поставки осуществляют 55 компаний, среди которых ведущие позиции занимают предприятия из Франции, Венгрии и Италии.

Ранее власти региона отмечали рост доли местных семян. Для пшеницы, ячменя и риса она достигла 100%, для сои — свыше 80%, а для кукурузы и подсолнечника — около 50%. К 2030 году на Кубани планируют довести объем производства семян кукурузы до 35 тыс. тонн, подсолнечника — до 13 тыс. тонн, а сои — до 22 тыс. тонн.

Вячеслав Рыжков