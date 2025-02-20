На реализацию нового нацпроекта «Кадры» на Кубани направят 366,1 млн рублей

В Краснодарском крае для реализации нового нацпроекта «Кадры» в 2025 году предусмотрено 366,1 млн руб. основная сумма – 362,2 млн руб. – выделена на региональный проект «Управление рынком труда» для приведения центров занятости населения к единообразному стилю, на региональный проект «Образование для рынка труда» – 3,9 млн руб., рассказали «Ъ-Кубань» в краевом министерстве труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В рамках региональных проектов реализуется модернизация центров занятости населения (территориальных подразделений), а также организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников организаций оборонно-промышленного комплекса. Цель национального проекта "Кадры" – подготовить необходимое количество востребованных специалистов и дать им больше возможностей для повышения квалификации», – объяснили в министерстве.

Региональный проект «Управление рынком труда» направлен на повышение эффективности службы занятости и модернизацию центров занятости населения в 2025 году. Цель регпроекта «Образование для рынка труда» – организация профессионального обучения и дополнительного профобразования работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В первом случае планируется модернизация 44 центров занятости населения, во втором – обучение 66 работников ОПК.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на реализацию национального проекта в стране в ближайшие шесть лет потребуется направить около 116 млрд руб. Параметры нового нацпроекта вместе с госпожой Голиковой презентовал глава Минтруда РФ Антон Котяков в ходе заседания профильного комитета Госдумы.

Вячеслав Рыжков