В развитие Кубани благодаря господдержке промышленников привлекли 17 млрд рублей

Господдержка промышленников льготными займами привлекла в развитие Краснодарского края 17,3 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

За семь лет предприятия, получившие поддержку Фонда развития промышленности Краснодарского края, вложили в развитие производств более 5,7 млрд руб. и перечислили в бюджет региона свыше 11,6 млрд руб. налогов. По итогам 2024 года предприятия, которые воспользовались поддержкой фонда, внесли в краевой бюджет более 3,6 млрд руб. налогов. Кроме того, в развитие производства было инвестировано свыше 1,7 млрд руб.

По словам вице-губернатора Краснодарского края Александра Руппеля, с начала работы фонд заключил и профинансировал 330 договоров займов с производителями промышленной продукции на общую сумму более 10 млрд руб. Предприятия получили средства на расширение и модернизацию производств, а также на запуск новых фабрик и заводов. Александр Руппель также рассказал, что получатели господдержки создали более 855 рабочих мест.

Алина Зорина