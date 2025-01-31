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Иван Горобец покинул пост главы департамента строительства Краснодара

Директор департамента строительства Краснодара Иван Горобец покинул пост. В своем Telegram-канале он написал, что пост покидает по собственному желанию и «на позитивной ноте» с коллегами и руководством администрации.

Фото: Telegram-канал Ивана Горобца

Фото: Telegram-канал Ивана Горобца

«В течение двух лет мы исправно выполняли плановые показатели и сдали в эксплуатацию 21 школу, 38 детских садов, 3 физкультурных комплекса, и поликлинику»,— написал господин Горобец.

Он поблагодарил главу Краснодара Евгения Наумова за приглашение на ответственную должность, подчеркнув, что «городу очень повезло с таким начальником». Также он отметил команду вице-мэров, застройщиков и подрядчиков, которые активно участвовали в строительстве соцобъектов.

Иван Горобец родился в 1982 году в станице Павловская Краснодарского края. В 2004 году окончил Новочеркасскую государственную мелиоративную академию по специальности «Машина и оборудование природообустройства и защиты окружающей среды». В 2013 году прошел профильную переподготовку по направлению «Менеджмент организации», в 2021 году — по программам «Проектирование зданий» и «Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство».

С 2013 года по 2020 год был руководителем в коммерческих организациях. С апреля 2020 года в течение двух лет господин Горобец был замглавы и первого замглавы Ленинградского района, а в мае-декабре 2022 года — замруководителя департамента строительства Краснодарского края. Директором департамента строительства мэрии Краснодара его назначили в декабре 2022 года.

Татьяна Ручкина

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