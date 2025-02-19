Главные новости за 19 февраля. Ростов-на-Дону и область

В Совете Федерации опровергли слухи о вызове на допрос сенатора, экс-губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Власти Ростовской области установили лимит в 14 млрд руб. на льготное кредитование региональных агропредприятий на период весенних полевых работ. Прием заявок открыт.

В Первомайском районе Ростова завершена замена окон в 107 квартирах, поврежденных обломками БПЛА.

В Ростовской области планируется увеличить темпы строительства новых школ к 2031 году на 18% — до 46 объектов. Это позволит региону полностью перейти на односменное обучение.

С 20 февраля по 1 июня в Ростове будет перекрыт проезд по четырем улицам. Ограничения связаны с ремонтом водопроводной сети.

На левом берегу Дона в Ростове пройдет плановое выжигание сухой растительности. Мероприятия начнутся 20 февраля в 9:00.

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил исковое заявление компании «Гостокно» о признании банкротом застройщика ООО «СТЭК» (находится в донской столице). Общая сумма задолженности оценивается в 39 млн руб.

Ленинский районный суд отложил рассмотрение ходатайства следствия об избрании меры пресечения заместителю губернатора Ростовской области Константину Рачаловскому. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Бывший начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Ростовской области Александр Левченко осужден на три года и девять месяцев колонии за получение взятки. Кроме того, суд обязал его заплатить штраф 200 тыс. руб.

Замначальника ростовского линейного отдела МВД на водном транспорте подозревают в получении взятки в размере 1,3 млн руб. Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.