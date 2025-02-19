В Ростове замена окон в домах, поврежденных осколками БПЛА, завершится 19 февраля

В Первомайском районе донской столицы замена окон, поврежденных обломками украинских беспилотников завершится сегодня, 19 февраля. Об этом сообщил и. о. главы администрации города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Всего во время воздушной атаки в ночь на 8 февраля ущерб был нанесен 113 квартирам. Уточняется, что окна будут заменены на новые в 107 из них. В остальных шести никто в настоящее время не проживает.

«Как только собственники предоставят доступ в помещения, работы будут выполнены и в них» , — пояснил Александр Скрябин.

Он напомнил, что в городе продолжается прием документов от жителей на выплату единовременной материальной помощи. Накануне в работу поступило еще 46 заявлений.

Единовременная выплата составляет 15 тыс. руб. Как писал «Ъ-Ростов», ранее из резервного фонда поддержка была направлена 38 гражданам.

Анастасия Казуков