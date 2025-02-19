Высокопоставленного сотрудника донского МВД заподозрили в получении взятки

Замначальника ростовского линейного отдела МВД на водном транспорте подозревают в получении взятки в размере 1,3 млн руб. Об этом информирует пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По версии следствия, получив деньги, он приказал сотрудникам не возбуждать уголовное дело на основании материалов процессуальной проверки. Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, а следователи устанавливают детали преступления. По ч. 6 ст. 290 УК РФ подозреваемому грозит до 15 лет заключения.

Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что суд вынес приговор по делу о коррупции в отношении экс-начальника ростовского отдела по контролю за наркотиками. Его приговорили к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима.

Дмитрий Ковалевский