Экс-начальника ростовского отдела по контролю за наркотиками осудили за взятку
Бывшего начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Ростовской области Александра Левченко осудили за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ
Подсудимый получил 3 млн руб. от представителя коммерческой организации. За эту сумму он пообещал взяткодателю, что его компания избежит проверки. Ленинский районный суд Ростова приговорил его к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима и обязал заплатить штраф в размере 200 тыс. руб.
Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что в Таганроге приговорили к семи годам заключения предпринимателя, пытавшегося через руководство следственного управления передать взятку сотруднику прокуратуры.