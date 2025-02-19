В Ростове перекроют проезд по четырем улицам города до 1 июня
С 20 февраля до 1 июня в Ростове перекроют проезд по четырём улицам. Об этом сообщает пресс-служба департамента автодорог.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Движение будет ограничено на улицах Гоголевской от 7-го Февраля до переулка Грибоедовского, на Турмалиновской от проспекта Нагибина до переулка Обуховского и на Нижнебульварной от 7-го Февраля до Грибоедовского, а также переулок Грибоедовский от Нижнебульварной до улицы Седова.
Ограничения связаны с ремонтом водопроводной сети.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в донской столице изменят схему движения автобусов на маршруте № 38 «Институт сервиса — Центральный Рынок».