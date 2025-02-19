Ростовская стройкомпания «СТЭК» признана банкротом

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил исковое заявление компании «Гостокно» о признании банкротом застройщика ООО «СТЭК» (расположено в донской столице). Информация об этом опубликована на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Компания подала иск к ООО «СТЭК», требуя выплаты задолженности в размере почти 29 млн руб. Впоследствии к заявлению присоединились налоговая служба и компания «Полюс».

Общая сумма задолженности застройщика оценивается в 39 млн руб. В отношении компании открыто конкурсное производство, которое продлится до августа текущего года.

Конкурсным управляющим назначена Екатерина Черноокая.

По данным Rusprofile.ru, ООО «СТЭК» было зарегистрировано в Ростове в 2020 году. Учредителями указаны Ольга Фадеева и Дарья Головач. Основной вид деятельности компании — строительство нежилых и жилых зданий. Выручка в 2023 году составила 56 млн руб., чистый убыток — 287 тыс. руб.

Анастасия Казуков