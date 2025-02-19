Главные новости за 19 февраля. Новороссийск

В Новороссийске 20 февраля пройдут военные учения по отражению атаки беспилотников в Военной гавани.

Начал работу сайт «Ъ-Кавказ». Издание будет отражать актуальную повестку Ставропольского края и соседних республик.

Казахстан обсудит с Украиной удар беспилотниками по станции КТК на Кубани. Сейчас транспортировка нефти по маршруту Тенгиз – Новороссийск ведется в обход поврежденной станции.

Хозяева земель в Крымске требуют переноса нефтепроводов, идущих к Новороссийску. Иск троих бизнесменов рассматривает Арбитражный суд Москвы.

В Новороссийске готовность рек к паводку определят датчики уровня воды. В городе-герое задействована региональная автоматизированная система оперативного контроля и мониторинга.

Железную дорогу Новороссийского хлебокомбината присоединят к инфраструктуре РЖД.

В Новороссийске проанализировали причины ДТП со смертельным исходом. Особенное внимание уделили изучению причин аварий с погибшими несовершеннолетними.

Бульвар на улице Победы в Новороссийске восстановят за 2,1 млн рублей. Подрядчику предстоит провести ряд работ по благоустройству сквера.

В Новороссийске продолжат эвакуировать автомобили с Портовой улицы. В 2025 году размер штраф за нарушение правил парковки составляет от 1,5 тыс. до 2,25 тыс. руб.

Экологи проконтролируют благоустройство Южных прудов в Новороссийске. Парк «Южные пруды» в городе-герое — особо охраняемая природная территория местного значения.