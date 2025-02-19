В Новороссийске готовность рек к паводку определят датчики уровня воды

В городе-герое готовятся к паводковому периоду с помощью региональной автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

По его словам, в автоматизированную систему оперативного контроля и мониторинга входит девять автоматических датчиков уровня воды и три метеостанции. Дополнительно установлены девять камер Новороссийского лесничества для наблюдения за изменениями уровня воды на объектах в реальном времени.

«Система оповещения включает 141 сиренно-речевую установку, которая позволяет быстро информировать новороссийцев о потенциальных угрозах»,— рассказал Андрей Кравченко.

Система позволяется следить за состоянием 29 водоемов, 20 гидротехнических сооружений, 13 селеопасных балок, 25 постоянных рек, более 300 небольших ручьев и рельефных водостоков, общей протяженностью около 224 км.

Глава Новороссийска в формате видеосвязи принял участие в краевом координационном совещании по вопросам подготовки к паводкоопасному периоду. Оно проходило в Сочи с участием губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и главы МЧС России Александра Куренкова.

Алена Воробьева