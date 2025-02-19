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Казахстан обсудит с Украиной удар беспилотниками по станции КТК на Кубани

Удар по станции КТК на Кубани Казахстан планирует обсудить с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова.

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Ремонт НПС «Кропоткинская» на Кубани может привести к снижению поставок нефти на мировой рынок на 3 млн тонн и росту цен, который уже начался, пишет «Ъ». Казахстан намерен обсудить атаку объекта с Украиной, чтобы не допустить повтора таких ситуаций в будущем.

«Это очень важный вопрос для экономики Казахстана, и мы, естественно, эту ситуацию будем обсуждать с украинскими партнерами по дипломатическим каналам»,— сказал Айбек Смадияров.

Из-за выведения нефтеперекачивающей станции в Краснодарском крае прокачка нефти из Казахстана может сократиться на 30% на время ремонта НПС «Кропоткинская». Сейчас транспортировка нефти по маршруту Тенгиз – Новороссийск ведется в обход поврежденной станции.

Крупнейшая на КТК нефтеперекачивающая станция (НПС) «Кропоткинская» была атакована семью украинскими беспилотниками 17 февраля. Как уже писал «Ъ-Новороссийск», по факту атаки БПЛА Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Алена Воробьева

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