Железную дорогу Новороссийского хлебокомбината присоединят к инфраструктуре РЖД

Совет директоров Новороссийского комбината хлебопродуктов (ПАО «НКХБ») дал согласие на совершение сделки по присоединению железнодорожных путей общества к ж/д инфраструктуре общего пользования РЖД на станции Новороссийск. Об этом сообщается на ресурсе Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

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В частности, речь идет о согласии Совета директоров НКХБ на совершение сделки, связанной с заключением дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по технологическому присоединению путей необщего пользования ПАО к железнодорожной инфраструктуре общего пользования ОАО «РЖД». Договор заключен между комбинатом и Российскими железными дорогами в рамках реализации инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП».

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что Арбитражный суд Краснодарского края отклонил иск Новороссийского комбината хлебопродуктов к региональному управлению Росимущества о списании аварийного защитного сооружения гражданской обороны на 300 человек. Это отдельно стоящий склад грузов длительного хранения, находящийся в собственности РФ, но полностью затопленный грунтовыми водами. Его восстановление признано экономически нецелесообразным. По данным НКХБ, имеющиеся на территории предприятия два других защитных сооружения ГО полностью обеспечивают укрытие большей части работающей смены в случае необходимости.

По данным системы «СПАРК Интерфакс», ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» было зарегистрировано в 1996 году в Новороссийске. Хранение и складирование зерна является основным видом деятельности организации. Юрий Медведев владеет долей в размере 0,0799% в уставном капитале НКХП. Еще 50,99% доли в УК принадлежат московскому АО «Объединенная зерновая компания», долей в размере 35,36% владеет «Деметра-Холдинг». По итогам 2023 года выручка предприятия составила 9,8 млрд руб., чистая прибыль — 4,9 млрд руб.

Дмитрий Михеенко