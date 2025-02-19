Бульвар на улице Победы в Новороссийске восстановят за 2,1 млн рублей

Администрация Новороссийска объявила о проведении аукциона на ремонтно-восстановительные работы бульвара на улице Победы за 2,1 млн руб. Информация о закупке опубликована на портале «Госзакупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно документам, заявки принимаются до 19 февраля. Дата определения подрядчика — 21 февраля 2025 года. Источник финансирования: за счет средств местного бюджетного учреждения на 2025 год.

Как следует из сметной стоимости Управления ЖКХ Новороссийска, подрядчику предстоит демонтировать и установить на бульваре бордюры, уложить в сквере многоцветную керамогранитную плитку, покрыть краской ограждения и металлические элементы урн и скамеек. После заключения контракта работы по благоустройству бульвара на улице Победы должны быть завершены в течение месяца. Стоимость ремонта может быть снижена по решению сторон.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что мэрии города-героя удалось сэкономить бюджетные средства на поставку кустарников вечнозеленой фотинии в три раза. Максимальная сумма в аукционе была заявлена в размере 15,7 млн руб. Однако комиссия определила самого бюджетного поставщика, который предложил услуги за сумму в размере 5,2 млн руб.

Алена Воробьева