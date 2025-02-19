Экологи проконтролируют благоустройство Южных прудов в Новороссийске
В Новороссийске прошла встреча рабочей группы Совета по экологической безопасности, где обсудили очистку Южных прудов от ила. Об этом сообщила заместитель главы города Екатерина Степаненко в своем Telegram-канале.
Фото: пресс-служба администрации Новороссийска
«В ходе встречи совместно с представителем подрядчика обсудили этапы и ход выполнения работ по благоустройству ООПТ "Южные пруды". Решили, что каждый этап работ должен проходить согласование с рабочей группой, с предварительным выездом на место», — написала Степаненко.
Реконструкция парка Южные пруды реализуется в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». План благоустройства включает обустройство вертикальной планировки, установку бордюрного камня и покрытий, монтаж спортивной и детской площадок, создание троп здоровья и сенсорных дорожек.
Ранее сообщалось, что работы по благоустройству парка «Южные пруды» прервут на время нереста на три месяца.