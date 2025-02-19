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Экологи проконтролируют благоустройство Южных прудов в Новороссийске

В Новороссийске прошла встреча рабочей группы Совета по экологической безопасности, где обсудили очистку Южных прудов от ила. Об этом сообщила заместитель главы города Екатерина Степаненко в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«В ходе встречи совместно с представителем подрядчика обсудили этапы и ход выполнения работ по благоустройству ООПТ "Южные пруды". Решили, что каждый этап работ должен проходить согласование с рабочей группой, с предварительным выездом на место», — написала Степаненко.

Парк «Южные пруды» в Новороссийске — особо охраняемая природная территория местного значения. Площадь благоустраиваемой территории составляет 7,4 га. Ландшафт территории ООПТ имеет искусственное происхождение, включая два водоема. В прудах обитает болотная черепаха, черноморская популяция которой включена в Красную книгу Краснодарского края.

Реконструкция парка Южные пруды реализуется в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». План благоустройства включает обустройство вертикальной планировки, установку бордюрного камня и покрытий, монтаж спортивной и детской площадок, создание троп здоровья и сенсорных дорожек.

Ранее сообщалось, что работы по благоустройству парка «Южные пруды» прервут на время нереста на три месяца.

Наталья Решетняк

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