В Новороссийске проанализировали причины ДТП со смертельным исходом

В Новороссийске подвели итоги аварийности на дорогах со смертельным исходом. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Госавтоинспекции города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Кубани Фото: Госавтоинспекция Кубани

Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения рассмотрели анализ аварийности за прошедший 2024 год. В 311 ДТП, которые произошли на дорогах города в 2024 году, погибло 36 человек, в том числе четверо детей. Причинами аварий со смертельным исходом стали выезд на полосу встречного движения, несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции, превышение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора.

«Подробно остановились на анализе ДТП с погибшими несовершеннолетними. Одно смертельное ДТП произошло в Широкой балке, по причине управления кроссовым мотоциклом несовершеннолетним, второе на федеральной автодороге с участием ребенка – пассажира, третье – от полученных травм в больнице скончалась несовершеннолетняя пассажирка мототранспорта, и четвертое – несовершеннолетний водитель самоката, который переезжал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора не спешившись»,— рассказал заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков.

По его словам, для предотвращения аварий с летальным исходом среди несовершеннолетних, ГАИ совместно с управлением образования и другими профильными ведомствами разработает мероприятия для соблюдения правил дорожного движения, проведет работу по недопустимости управления мототранспортом без водительского удостоверения.

По итогам 2024 года на дорогах Новороссийска образовано четыре очага аварийности и 14 предочаговых участков. Утвержден план мероприятий, направленный на ликвидацию участков концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Алена Воробьева