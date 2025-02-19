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В Новороссийске 20 февраля пройдут боевые учения

В четверг, 20 февраля, в Новороссийске вновь пройдут учения по отражению атаки беспилотников в Военной гавани. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

Боевые учения пройдут в период с 21:00 по 23:00 часов в акватории морского порта. В ходе проведения учений дежурными силами Новороссийской ВМБ будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА.

Граждан предупреждают о выполнении практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани. Жителей и гостей города-героя просят сохранять спокойствие.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что администрация города-героя объявила о проведении аукциона на оказание услуг по техподдержке системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» за 2,1 млн руб. Также до ноября 2025 года в Новороссийске установят 11 сирен для оповещения граждан о воздушной опасности. Еще шесть установок для своевременного оповещения об опасности реконструируют.

Алена Воробьева

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