В Новороссийске продолжат эвакуировать автомобили с Портовой улицы

Сотрудники Госавтоинспекции Новороссийска продолжили эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей по на улице Портовая. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба ГАИ города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Машины, нарушившие правила парковки, с улицы Портовой массово вывозили эвакуаторы 18 и 19 февраля. Уточняется, что работы по эвакуации автомобилей будут продолжены в целях разгрузки улично-дорожной сети Новороссийска.

Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции города-героя эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей контролируют представители управления транспорта и дорожного хозяйства Новороссийска. Фото и видео с эвакуацией автомобилей с Портовой в своем Telegram-канале разместил заместитель главы администрации Новороссийска Александр Яменсков. Он подтвердил, что работы будут продолжены. В 2025 году размер штраф за нарушение правил парковки составляет от 1,5 тыс. до 2,25 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что с 1 марта в городе-герое ограничат проезд для большегрузов массой свыше 3,5 т на улице Магистральной.

Алена Воробьева