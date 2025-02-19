Начал работу сайт «Ъ-Кавказ»

19 февраля ИД «Коммерсантъ» совместно со своим партнером запустил деловой интернет-ресурс. Запуск «Ъ-Кавказ» состоялся, благодаря усилиям профессиональной команды, развивающей южный кластер. В него входят такие деловые издания как «Ъ-Кубань», «Ъ-Ростов», «Ъ-Сочи» и «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Желенков, пресс-служба курорта «Архыз» Фото: Андрей Желенков, пресс-служба курорта «Архыз»

Сайт «Ъ-Кавказ» будет отражать актуальную повестку Ставропольского края и соседних республик. Но не только это. Уже сегодня на страницах интернет-издания есть новости, заметки, обзоры и комментарии, посвященные действительно важным событиям СКФО. В фотогалерее представлены живописные и наиболее интересные места округа.

В обозримом будущем на сайте появятся интервью с первыми лицами, репортажи с мест событий, отраслевая аналитика, другие информационные и аналитические материалы, посвященные деловой, политической, социальной, спортивной и культурной жизни регионов Северного Кавказа.

Главные принципы работы нового интернет-ресурса – только актуальная информация, интересная подача фактов и исключительно проверенные источники. Все то, что действительно отличает издания под брендом «Ъ» от других СМИ.

И. о. главного редактора «Ъ-Кавказ» Андрей Бакеев