Хозяева земель в Крымске требуют переноса нефтепроводов, идущих к Новороссийску

Арбитражный суд Москвы начал рассматривать иск троих бизнесменов, которые потребовали убрать магистральные нефтепроводы «Крымск — Грушовая» и «Тихорецк — Новороссийск 1» с их участков в Крымском районе Кубани. Сведения об этом размещены в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ

Требования прдъявлены к ПАО «Транснефть» и его дочерней компании АО «Черноморские магистральные нефтепроводы» (АО «Черномортранснефть»).

Во вторник состоялось первое заседание по делу. Следующее намечено на 1 апреля.

Истцы являются предпринимателями со Ставрополья, у которых есть сельхозбизнес в Крымском районе Кубани. Как следует из материалов дела, участки, которые они хотят освободить от нефтепроводов вместе со всеми наземными и подземными сооружениями, находятся в границах колхоза им. Советской Армии Нижнебаканского сельского поселения. Помимо этого, по предварительным данным, они требуют взыскания более 120 млн руб. неосновательного обогащения за пользование их землями с учетом процентов за незаконное пользование денежными средствами.

Оперативный комментарий относительно ситуации в «Черномортранснефти» изданию получить не удалось.

АО «Черномортранснефть» является одним из крупнейших дочерних обществ ОАО АК «Транснефть», обеспечивающим транспортировку нефти по территории Кубани и Ставрополья, Ростовской области, а также республик Северного Кавказа. «Черномортранснефть» эксплуатирует более 3,3 тыс. км магистральных нефтепроводов. Транспортировку углеводородного сырья обеспечивают 32 насосные станции (НПС) и линейные производственно-диспетчерские станции (ЛПДС), принадлежащие двум районным управлениям магистральных нефтепроводов — Краснодарскому и Тихорецкому. Накопление танкерных партий нефти и нефтепродуктов обеспечивают резервуарные парки площадок «Шесхарис» и «Грушовая» общей вместимостью 1,4 млн кубометров.

Андрей Обнорский