Путин объяснил, почему на КТК нет российского ПВО

Российская сторона предполагала, что система Каспийского трубопроводного консорциума не могла быть целью для нападения со стороны Украины, поскольку это объект международной энергетической инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин. Нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» КТК подверглась атаке БПЛА 17 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«На этом объекте не было и до сих пор нет российских средств ПВО... Это, строго говоря, не российский объект»,— сказал господин Путин во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.

Кроме того, президент заявил, что Россия получает «пять копеек» за транзит нефти по системе КТК. Вся перекачиваемая в рамках соглашения о разделе продукции нефть принадлежит тем, кто ее добывает,— в том числе компаниям США и Европы, уверил он. «Это (транзит.— "Ъ") для нас и экономического смысла не имеет. Мы просто предоставляем услугу нашим казахстанским друзьям и тем партнерам, которые работают в Казахстане»,— сказал президент.

Акционерами КТК являются структуры американских Chevron (15%), ExxonMobil (7,5%), Shell (совместно с «Роснефтью» — 7,5%), и Oryx (1,75%), а также Россия (24%) и Казахстан (20,75%), писал ранее «Ъ». Также пакетами акций владеют ЛУКОЙЛ (12,5%), британская BG и итальянская Eni, которые владеют 2% акций.

По мнению экспертов, Россия не пострадала от атаки БПЛА, но удар ВСУ повлиял на мировой рынок. Каждый месяц рынок не будет получать более 1,5 млн тонн сырья, по оценкам «Ъ».

Подробности — в материале «Ъ» «Станция КТК подкачала цены».