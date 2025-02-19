Вина добродили до повышения

Российские виноделы повышают цены. В рознице и в ресторанах их продукция подорожает в среднем на 10%. Первым на это обратило внимание издание Shopper’s, информацию подтверждают и собеседники “Ъ FM”. При этом некоторые производители не просто переписывают ценники, а меняют позиционирование и представляют свои вина более премиальными. По данным Shopper’s, Simple Group предупредила о повышении цен на российскую продукцию на 30% в течение февраля-марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Основные причины такого тренда — инфляция и рост цен на тару и упаковку, отмечает основатель семейной винодельни Belmas Winery из Севастополя Рустам Акиниязов: «На цены влияет общий уровень инфляции. Мы повысили свои отпускные цены с Нового года на 10% и пока дальнейшего повышения не планируем, будем смотреть. Но уже очевидно, что для винного винтажа бутылку мы покупаем на 40-50% дороже, чем год или два назад, картонные ящики, в которых поставляем вино, — примерно на 30% дороже. Растет и заработная плата. Весь рынок труда сейчас таков, что нужно конкурировать по зарплатам.

Что касается некоторых проблем с урожайностью, это будет влиять скорее на крупные промышленные винодельческие хозяйства. Они были в прошлом винтаже, но на такие маленькие бутиковые хозяйства, как наше, это принципиального влияния не оказывает. Да, виноград составляет значительную долю стоимости каждой бутылки, но не такую большую, как у более дешевых вин. Поэтому на нас больше всего влияет подорожание упаковки, увеличение транспортных расходов, закупка дорогих португальских пробок, которые тоже все время только растут в цене».

Из-за повышения стоимости вин некоторые заведения общепита меняют ассортимент, говорит гендиректор винного ресторана ONLY Антон Белогородов: «За последний год-полтора мы все уже привыкли к регулярному росту цен. Причем не всегда речь идет об импортных товарах, это касается в том числе и российских. И это подорожание на 10% вполне укладывается в общий тренд. Конечно, это отражается на спросе, на покупательной способности.

Стандартный ответ любого ресторана на изменение цен со стороны поставщика — просто корректировать ассортимент, то есть искать более интересные ценовые предложения от альтернативных поставщиков, в том числе российских.

Потому что нет такой практики, чтобы все одновременно повысили стоимость на 10%. Естественно, все это происходит волнами в разном объеме, в зависимости от компании и от ее коммерческой позиции».

Ритейлеры, опрошенные изданием Shopper’s, говорят, что импортные вина дорожают сильнее российских. В среднем за год закупочные цены на привозную продукцию выросли на треть, на российскую — на 15%.

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Елена Иванова