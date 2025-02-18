Глава РФПИ Дмитриев призвал развивать экономические проекты с США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что Москва передала Вашингтону несколько предложений о сотрудничестве в инвестиционно-экономической сфере. По его словам, прогресс в этом направлении может наблюдаться в ближайшие два-три месяца. Господин Дмитриев выступил за разработку совместных с США проектов, в том числе в Арктике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Дмитриев

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters Кирилл Дмитриев

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

«Нам надо также делать совместные проекты, в том числе, например, и в Арктике, и в других областях, совместные проекты позволят нам быть успешнее»,— сказал Кирилл Дмитриев журналистам в Эр-Рияде, где начались переговоры делегаций России и США. «Я занимаюсь вопросами инвестиционно-экономическими, у нас есть ряд предложений, коллеги думают. Я считаю, что там будет прогресс уже не в отдаленной перспективе, а в ближайшие 2-3 месяца»,— рассказал глава РФПИ.

Кирилл Дмитриев подчеркнул, что санкции против России больше сказались на Вашингтоне, чем на Москве. Пока страны находятся только в начале диалога по этому вопросу, подчеркнул глава РФПИ. «Администрация Байдена давала очень много дезинформации, очень много неправильных посылов. Наш диалог позволяет сказать правду, сказать то, что российская экономика хорошо развивается»,— отметил господин Дмитриев.

Утром 17 февраля в Эр-Рияде начались переговоры делегаций США и России. С российской стороны на встрече присутствуют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Утверждалось, что Кирилл Дмитриев может присоединиться ко встрече для обсуждения экономических вопросов. Незадолго до начала переговоров он рассказал, что уже встречался с членами команды президента США Дональда Трампа.

Подробнее о переговорах — в материале «Ъ» «Мир на двоих».

Лусине Баласян