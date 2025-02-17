Поправки к реформе МСУ, подорожание проезда в Казани и татарстанский аналог «Времени героев»

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательств одобрил поправки к реформе местного самоуправления после критики Татарстана. Все позиции, предложенные республикой в части совершенствования законодательства о местном самоуправлении, учтены в действующих поправках, сообщил «Ъ Волга-Урал» депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.

Стоимость проезда в метро Казани увеличилась до 43 руб. При покупке билета длительного пользования на 100 поездок 1 поездка обойдется в 33 руб.

В Татарстане запустят региональный аналог программы «Время Героев». Он будет называться «Батырлар Герои Татарстана». Программа стартует 18 февраля.

«Казанькомпрессормаш» выплатил дивиденды на сумму 800 млн руб. Владельцы обыкновенных акций получили 2380 руб. на одну бумагу, в то время как владельцы привилегированных акций дивиденды не получили.

Пивоваренный завод «Булгарпиво» продает логистический центр площадью более 6 тыс. кв. м в Набережных Челнах. Он состоит из двух частей: складского помещения площадью 5 тыс. кв. м и административно-бытового корпуса площадью 1 тыс. кв. м.

В «Салават Купере» 9 га земли зарезервировали под строительство многоэтажек. Всего, согласно документу, зарезервировано почти 15 га земли в Кировском районе Казани. На двух из четырех участков планируют разместить объекты коммунальной инфраструктуры.

Стоимость проезда по платному участку трассы М-12 «Восток» Москва — Казань повысили до 4 тыс. 825 руб. Ранее цена составляла 4 тыс. 481 руб.

Инаугурация Казани как культурной столицы исламского мира в 2026 году может пройти в новом здании театра Камала.

Казань бесплатно получит от Санкт-Петербурга первый трехсекционный трамвай. Он начнет курсировать по городу после проведения ремонта и техобслуживания.

Сооснователь сети магазинов МЭЛТ получил 5 лет тюрьмы за разжигание ненависти. По материалам дела, в одном из Telegram-каналов осужденный угрожал применением насилия группе людей по национальному признаку, а также оскорблял граждан России, которые поддерживают спецоперацию.

Дарья Сайфиева