В Татарстане запустят региональный аналог программы «Время Героев»

Правительство Татарстана планирует запустить для участников спецоперации свой аналог федеральной программы «Время Героев», которая будет называться «Батырлар Герои Татарстана». Об этом сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании с правительством республики.

Программа «Батырлар Герои Татарстана» стартует 18 февраля. Ее целью является подготовить участников специальной военной операции к работе в органах власти и госкомпаниях.

Федеральная программа «Время героев» стартовала в мае 2024 года. В декабре этого же года президент России Владимир Путин предложил расширить ее на регионы.

Дарья Сайфиева