Сооснователь сети магазинов МЭЛТ получил 5 лет тюрьмы за разжигание ненависти
Вахитовский суд приговорил сооснователя сети магазинов электротехники МЭЛТ Руслана Баязитова (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) к 5 годам колонии общего режима за угрозы и разжигание ненависти и вражды по национальному признаку. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе суда.
По материалам дела, в одном из Telegram-каналов осужденный угрожал применением насилия группе людей по национальному признаку, а также оскорблял граждан России, которые поддерживают спецоперацию.
Его признали виновным по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).