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Сооснователь сети магазинов МЭЛТ получил 5 лет тюрьмы за разжигание ненависти

Вахитовский суд приговорил сооснователя сети магазинов электротехники МЭЛТ Руслана Баязитова (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) к 5 годам колонии общего режима за угрозы и разжигание ненависти и вражды по национальному признаку. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе суда.

По материалам дела, в одном из Telegram-каналов осужденный угрожал применением насилия группе людей по национальному признаку, а также оскорблял граждан России, которые поддерживают спецоперацию.

Его признали виновным по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

Дарья Сайфиева

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