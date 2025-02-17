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Вручить Казани статус культурной столицы исламского мира хотят в новом театре Камала

Инаугурация Казани как культурной столицы исламского мира в 2026 году может пройти в новом здании театра Камала. Об этом сообщил помощник раиса Татарстана Тимур Сулейманов.

Вручить Казани статус культурной столицы исламского мира хотят в новом театре Камала

Вручить Казани статус культурной столицы исламского мира хотят в новом театре Камала

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Вручить Казани статус культурной столицы исламского мира хотят в новом театре Камала

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Мы планируем сделать инаугурацию большим и красивым событием. У нас есть просто великолепная площадка для этого. Как недавно один из экспертов в медиа сказал: „Лучший объект за 30-летнюю историю реализации различных архитектурных объектов“. Поэтому думаем, что это будет происходить в театре Камала», — рассказал он.

Новое здание театра Камала открыли 20 января. Объем инвестиций в проект оценивался в 13 млрд руб. Площадь семиэтажного театра составляет 56 тыс. кв. м. Четыре зала рассчитаны на 1,5 тыс. мест для зрителей. Строительство начали зимой 2023 года.

Дарья Сайфиева

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