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Стоимость проезда в метро Казани увеличили до 43 рублей

Стоимость поездки в казанском метрополитене увеличилась до 43 руб. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

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Стоимость проезда в метро Казани увеличили до 43 рублей

Стоимость проезда в метро Казани увеличили до 43 рублей

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Стоимость проезда в метро Казани увеличили до 43 рублей

Стоимость проезда в метро Казани увеличили до 43 рублей

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

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Стоимость проезда в метро Казани увеличили до 43 рублей

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Стоимость проезда в метро Казани увеличили до 43 рублей

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Теперь цена билета за наличный и безналичный расчет составит 43 руб. При покупке билета длительного пользования на 100 поездок 1 поездка обойдется в 33 руб.

Ранее в казанском метрополитене стоимость одной поездки составляла 38 руб. при оплате банковской или транспортной картой и 42 руб. при оплате наличными.

С 1 января 2025 года в Казани цена проезда в общественном транспорте увеличилась до 45 руб. наличными и 43 руб. при безналичной оплате.

Диана Соловьёва

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