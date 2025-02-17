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Комитет Госдумы одобрил поправки к реформе МСУ после критики Татарстана

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил поправки в законопроект об организации местного самоуправления (МСУ). Об этом рассказал депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов в своем Telegram-канале.

«Все позиции, которые предлагала Республика Татарстан в части совершенствования законодательства о местном самоуправлении, учтены в действующих поправках», — рассказал «Ъ Волга-Урал» господин Фаррахов.

Согласно поправкам, субъект РФ сможет самостоятельно определить, сохранить ли двухуровневую систему МСУ с сельскими и городскими поселениями или перейти на одноуровневую.

В ноябре 2024 года стало известно, что Госсовет Татарстана обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину по вопросу муниципальной реформы. После этого рассмотрение реформы МСУ перенесли на 2025 год.

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин сообщил, что республиканский парламент поддержит измененную муниципальную реформу с правом для регионов России определять модель МСУ.

Диана Соловьёва

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