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Проезд по платному участку М-12 Москва — Казань подорожал с 17 февраля

С 17 февраля стоимость проезда по платному участку трассы М-12 «Восток» Москва — Казань повысили до 4 тыс. 825 руб. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании «Автодор».

Ранее цена составляла 4 тыс. 481 руб.

В организации напомнили, что доходы от взимания платы за проезд направляют на ремонт и содержание трасс. Также продолжает действовать скидка 15% для автомобилистов на регулярные поездки по трассе с использованием транспондера.

В ноябре 2024 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что трассу М-12 планируют продлить до Екатеринбурга в 2025 году.

Дарья Сайфиева

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