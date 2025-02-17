Проезд по платному участку М-12 Москва — Казань подорожал с 17 февраля
С 17 февраля стоимость проезда по платному участку трассы М-12 «Восток» Москва — Казань повысили до 4 тыс. 825 руб. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании «Автодор».
Ранее цена составляла 4 тыс. 481 руб.
В организации напомнили, что доходы от взимания платы за проезд направляют на ремонт и содержание трасс. Также продолжает действовать скидка 15% для автомобилистов на регулярные поездки по трассе с использованием транспондера.
В ноябре 2024 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что трассу М-12 планируют продлить до Екатеринбурга в 2025 году.