В «Салават Купере» 9 га земли зарезервировали под строительство многоэтажек

Два участка земли общей площадью 9 га в «Салават Купере» в Кировском районе Казани зарезервировали под строительство многоэтажных домов. Распоряжение Кабмина Татарстана о резервировании земли опубликовано на официальном портале правовой информации.

Всего, согласно документу, зарезервировано почти 15 га земли в Кировском районе. На двух из четырех участков планируют разместить объекты коммунальной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что за последние 4 года в Татарстане в строительство вовлекли 280 новых земельных участков. В Казани три земельных участка общей площадью 45,6 га включили в государственный резерв для жилищного строительства.

Дарья Сайфиева