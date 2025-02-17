«Булгарпиво» продает логистический центр в Набережных Челнах за 675 млн рублей

Пивоваренный завод «Булгарпиво» выставил на продажу логистический центр площадью более 6 тыс. кв. м в Набережных Челнах. Стоимость объекта составляет 675 млн руб. Информация об этом появилась на сайте бесплатных объявлений.

Продаваемый логистический центр класса А состоит из двух частей: складского помещения площадью 5 тыс. кв. м и административно-бытового корпуса площадью 1 тыс. кв. м. К зданию прилагается земельный участок площадью 2 га.

Складская часть оборудована 12 погрузочными воротами и разделена на зоны складирования, комплектации и отгрузки товаров. Административно-бытовой корпус включает офисные помещения и комнаты для персонала.

В ноябре 2024 сообщалось, что интерес к предприятию проявляла компания «Балтика». Сделку оценивали в 700 млн руб.

«Булгарпиво» основано в 1981 году. В 1994 году предприятие было преобразовано в акционерное общество открытого типа.

Анар Зейналов