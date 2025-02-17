Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Булгарпиво» продает логистический центр в Набережных Челнах за 675 млн рублей

Пивоваренный завод «Булгарпиво» выставил на продажу логистический центр площадью более 6 тыс. кв. м в Набережных Челнах. Стоимость объекта составляет 675 млн руб. Информация об этом появилась на сайте бесплатных объявлений.

Продаваемый логистический центр класса А состоит из двух частей: складского помещения площадью 5 тыс. кв. м и административно-бытового корпуса площадью 1 тыс. кв. м. К зданию прилагается земельный участок площадью 2 га.

Складская часть оборудована 12 погрузочными воротами и разделена на зоны складирования, комплектации и отгрузки товаров. Административно-бытовой корпус включает офисные помещения и комнаты для персонала.

В ноябре 2024 сообщалось, что интерес к предприятию проявляла компания «Балтика». Сделку оценивали в 700 млн руб.

«Булгарпиво» основано в 1981 году. В 1994 году предприятие было преобразовано в акционерное общество открытого типа.

Анар Зейналов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...