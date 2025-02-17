Акционеры «Казанькомпрессормаш» приняли решение о выплате дивидендов в размере 800 млн руб. по итогам девяти месяцев 2024 года. Сообщение об этом опубликовано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Казанькомпрессормаш» выплатил дивиденды на сумму 800 млн рублей

Фото: yandex.net «Казанькомпрессормаш» выплатил дивиденды на сумму 800 млн рублей

Фото: yandex.net

Владельцы обыкновенных акций получили 2380 руб. на одну бумагу, в то время как владельцы привилегированных акций дивиденды не получили. Список лиц, имеющих право на выплаты, был определен 9 января. Общее количество ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы, составило 335 тыс.

С 2012 года «Казанькомпрессормаш» является частью машиностроительного холдинга АО «Группа ГМС». Согласно данным Rusprifile, выручка компании за 2023 год составила 15 млрд руб., чистая прибыль — 798 млн руб., а стоимость — 3,4 млрд руб.

Влас Северин