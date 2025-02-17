«Казанькомпрессормаш» выплатил дивиденды на сумму 800 млн рублей
Акционеры «Казанькомпрессормаш» приняли решение о выплате дивидендов в размере 800 млн руб. по итогам девяти месяцев 2024 года. Сообщение об этом опубликовано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.
«Казанькомпрессормаш» выплатил дивиденды на сумму 800 млн рублей
Фото: yandex.net
Владельцы обыкновенных акций получили 2380 руб. на одну бумагу, в то время как владельцы привилегированных акций дивиденды не получили. Список лиц, имеющих право на выплаты, был определен 9 января. Общее количество ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы, составило 335 тыс.
С 2012 года «Казанькомпрессормаш» является частью машиностроительного холдинга АО «Группа ГМС». Согласно данным Rusprifile, выручка компании за 2023 год составила 15 млрд руб., чистая прибыль — 798 млн руб., а стоимость — 3,4 млрд руб.