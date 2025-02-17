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В Казань из Петербурга бесплатно поставят первый трехсекционный трамвай

Первый трехсекционный трамвай из Санкт-Петербурга безвозмездно передадут Казани. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

Стоимость нового трамвая составляет 165 млн руб., но транспорт, ранее находившийся в эксплуатации, достанется столице Татарстана бесплатно. Он начнет курсировать после окончания ремонта и проведения техобслуживания.

Ранее сообщалось, что в общественном транспорте в Татарстане установят датчики пассажиропотока.

Дарья Сайфиева

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