Компания Цукерберга займется разработкой гуманоидных роботов

Американская корпорация Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) начала разработку роботов-гуманоидов, способных помогать пользователям в повседневных задачах. По данным Bloomberg, компания планирует инвестировать значительные суммы и собирается сделать проект частью долгосрочной стратегии в области искусственного интеллекта и робототехники.

В Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) считают, что текущие гуманоидные роботы пока недостаточно функциональны для широкого применения, однако технологии в сфере ИИ, дополненной и виртуальной реальности могут ускорить развитие отрасли. Тем не менее, по оценке компании, гуманоидные роботы не появятся в широком доступе в ближайшие годы.

Ранее Bloomberg сообщил, что Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) готовит к выпуску новую модель умных очков под брендом Oakley, ориентированную на спортсменов. Также компания добавила в умные очки Ray-Ban переводчика и Shazam.

Евгений Федуненко