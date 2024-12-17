Запрещенная в РФ Meta добавила в умные очки Ray-Ban переводчика и Shazam

Американская корпорация Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) обновила умные очки Ray-Ban и добавила в них ряд новых функций так называемого живого ИИ, включая сервис распознавания музыки Shazam и переводчика в режиме реального времени. Воспользоваться функциями живого перевода могут участники программы раннего доступа, а Shazam уже работает у владельцев умных очков Ray-Ban в Канаде и США.

Как заявляют в компании, «живой ИИ» нужен для улучшения взаимодействия с голосовым помощником в умных очках и для считывания окружения пользователя — например, можно будет посмотреть на набор ингредиентов для еды и попросить ИИ предложить рецепты с этими продуктами. Функции «живого ИИ» при полном заряде очков можно будет использовать примерно полчаса.

Функция перевода в реальном времени работает с английским, итальянским и испанским языками. Будет возможность слушать перевод через динамики или видеть текст перевода с экрана смартфона. Для работы функции нужно указать языки пользователя и собеседника, а также загрузить языковые пары. С помощью сервиса Shazam можно будет попросить голосом определить название песни, играющей неподалеку.

Евгений Федуненко