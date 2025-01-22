Запрещенная в РФ Meta разрабатывает умные очки, наушники и часы с ИИ

Американская корпорация Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) готовит к выпуску новую модель умных очков под брендом Oakley, ориентированную на спортсменов. Также в планах компании — создание часов и наушников с камерами, которые будут использовать возможности ИИ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники внутри компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mark Brown / Getty Images Фото: Mark Brown / Getty Images

По данным источников издания, в 2025 году ожидается выпуск новых премиальных очков от Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) со встроенным дисплеем. Параллельно компания работает над устройством дополненной реальности, которое планирует представить к 2027 году.

В настоящее время Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) уже продает умные очки Ray-Ban, которые могут делать фотографии, воспроизводить музыку и принимать звонки, а также анализировать окружающую среду. В дальнейшем планируется выход очков Ray-Ban на новые рынки и адаптация под технологии других брендов. Новая версия очков Supernova 2 будет ориентирована на велосипедистов и получит камеру, встроенную в центр оправы. В 2025 году в продажу поступят очки Hypernova с дисплеем на правой линзе, благодаря которому он сможет показывать фотографии, уведомления и работать с простыми приложениями.

Евгений Федуненко