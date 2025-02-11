Сергей Галицкий потерял 21 позицию в рейтинге богатейших людей мира

Владелец ФК «Краснодар» и основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий опустился на 21 строчку в рейтинге 500 богатейших людей мира. Список размещен на портале агентства Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сейчас Сергей Галицкий занимает 492-ю строчку в рейтинге, ранее он был на 471м месте. Состояние кубанского бизнесмена оценивается в $6,54 млрд.

Лидером списка остается Илон Маск с капиталом в $395 млрд. На 500-й позиции замыкает рейтинг вице-президент компании Contemporary Amperex Technology (CATL) Ли Пинг с состоянием в $6,42 млрд.

Алина Зорина