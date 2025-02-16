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Главные новости недели в Нижегородской области к 16 февраля

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Балахне осудили 70-летнего охранника Павла Червякова, избившего нападавшего на детский лагерь наркомана, который позже скончался. Пенсионера приговорили к 5,5 годам колонии строгого режима. Нижегородцы и глава ЛДПР Леонид Слуцкий потребовали отменить решение суда.

Офис почетного консула Киргизской Республики открылся в Нижнем Новгороде. Его возглавил руководитель IT-компании «Крайон» Вадим Юн.

Жители Балахны снова потребовали закрыть мусорный полигон. Они записали видеообращение к президенту Владимиру Путину и попросили запретить повышать класс опасности полигона. В нижегородском минэкологии заверили, что повышения класса опасности отходов на площадке не будет, как и расширения участка.

Дмитрий Колыванов

Дмитрий Колыванов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Дмитрий Колыванов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Депутат заксобрания Нижегородской области Дмитрий Колыванов и «Автомобили Баварии» выдвинули взаимные претензии. Депутат просит взыскать более 1,5 млн руб. долгов по зарплате с дочернего общества компании, где ранее был гендиректором. Основной владелец группы компаний «Автомобили Баварии» Александр Козырев считает, что депутат вывел из компании более 100 млн руб. по договорам займа на себя и родственников.

На реконструкцию Нижегородской станции аэрации запланировали 6 млрд рублей в 2026-2027 годах. Из бюджета Нижнего Новгорода 2025 года снимают почти 548 млн руб. расходов на эти цели. При этом в 2026 году на реконструкцию закладывают 2,97 млрд руб., в 2027 — 3,05 млрд руб.

Рост экономики Нижегородской области замедлился до 3,3% в 2024 году. Прошлый год в правительстве региона называют периодом ужесточения денежно-кредитной политики и роста инфляции.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Пострадавший от беспилотника завод «СИБУР-Кстово» полностью возобновит работу в первой половине марта. К этому времени весь персонал перейдет на обычный график работы.

За два репоста нижегородца Михаила Шарыгина отправили в колонию на три года. Его обвинили в участии в деятельности запрещенной в России экстремистской организации «Штабы Навального». Половину срока подсудимый уже отбыл, отсидев год в СИЗО.

Нижегородские подростки стали фигурантами уголовного дела о терроризме. По данным следствия, 13 февраля двое подростков 15 и 16 лет подожгли релейный шкаф на железной дороге в Тоншаевском районе. Это могло привести к столкновению или сходу поездов.

Бывший директор нижегородского детского дома «Надежда» стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий. По данным прокуратуры, он раздал закрепленные за учреждением земельные участки под строительство более 600 частных гаражей.

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