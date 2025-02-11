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Отходы на прежние позиции

Жители Балахны снова потребовали закрыть мусорный полигон

Минэкологии Нижегородской области отреагировало на требование жителей Балахны закрыть крупный полигон отходов «Ситиматик-НН», которое они адресовали президенту РФ Владимиру Путину. Балахнинцы опасаются, что грядущая реконструкция свалки с увеличением мощностей по переработке до 100 тыс. т в год и сменой класса объекта позволят завозить особо опасные отходы. В министерстве настаивают, что полигон не станет опаснее, а реконструкция увеличит переработку и снизит процент захоронения отходов. Позицию балахнинцев разделяют экологи, они давно предлагают перенести свалку, расположенную в третьем поясе санитарной зоны водозабора, питающего Нижний Новгород, на территорию накопленного вреда в Дзержинске.

Активисты и экологи предлагают перенести Балахнинский полигон в Дзержинск

Активисты и экологи предлагают перенести Балахнинский полигон в Дзержинск

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Минэкологии Нижегородской области 11 февраля отреагировало на видеообращение жителей Балахны к президенту России Владимиру Путину с просьбой закрыть полигон коммунальных отходов регионального оператора «Ситиматик-НН». «Расширение площади полигона не планируется, как и повышение класса опасности отходов, поступающих на полигон», — отметили в министерстве.

Крупная свалка в районе поселка Гидроторф угрожает не только местным жителям, но и нижегородцам: фильтрат и вода с полигона утекают в Волгу и могут попасть в водозаборы, отметили активисты. «Власти к нам не прислушиваются. Идет расширение полигона, смена классов опасности размещаемых отходов. На полигон свозят отходы, которые сюда возить нельзя. Это все вредит нам, но самое главное — будущим поколениям», — говорится в обращении.

Активисты попросили президента запретить повышать класс опасности полигона и объявили сбор подписей за перенос свалки в другое место.

«Хотелось бы понять, когда будет проведена работа и когда начнут работать перерабатывающие комплексы. В Нижегородской области скопилось большое количество свалок, они горят и вредят экологии»,— подытожили авторы обращения.

Местные жители давно требуют закрыть свалку. В октябре 2024 года Балахнинский и Городецкий полигоны «Ситиматик НН» приостановили работу после проверок Росприроднадзора, которые выявили многочисленные нарушения. Однако в ноябре компания возобновила деятельность полигонов через суды. В 2021 году жители доказывали в суде, что кроме коммунальных на полигоне закапывали опасные отходы первого-второго классов, проект полигона не прошел государственную экологическую экспертизу, свалка не оборудована дезинфицирующей и дренажной системами и вообще эксплуатируется без разрешения.

Суд принял решение закрыть полигон, но апелляция его отменила, посчитав иск жителей необоснованным, и полигон возобновил работу.

В 2023 году «Ъ-Приволжье» выяснил, что регоператор инвестирует более 1 млрд руб. в расширение сортировочного комплекса полигона в рамках концессии с областным правительством: мощность полигона планируется увеличить в 1,5 раза, до 240 тыс. т. Реконструкция полигона займет около семи лет.

В частности, объем переработки отходов вырастет с 40 тыс. до 100 тыс. т в год, отметили в министерстве экологии. «То есть, при сохранении существующих объемов поступления отходов на полигон реконструкция позволит существенно уменьшить объем отходов, отправляемых на захоронение, и увеличить долю сырья, вовлекаемого во вторичный оборот. Также предусмотрено строительство коммуникаций и сетей для сбора и обеззараживания отходов, которые будут размещаться в дальнейшем»,— разъяснили в министерстве. Там добавили, что повышение класса опасности объекта со второго на первый необходимо в связи с решением главного санитарного врача РФ об установлении санитарно-защитной зоны предприятия в 1 тыс. м в соответствии с современными нормами СанПиН.

В «Ситиматик-НН» не ответили на звонки «Ъ-Приволжье».

В январе регоператор сообщил, что проект реконструкции полигона и сортировочного комплекса прошел экологическую экспертизу.

«Запланированы установка очистных сооружений, применение современных противофильтрационных экранов для карт ТКО, модернизация линии сортировки, мероприятия по дегазации для уменьшения попадания вредных веществ в атмосферу, улучшение качества и количества отбираемых фракций и другие. Мероприятия по обращению с отходами, предусмотренные проектом, гарантируют не только отсутствие или минимизацию влияния отходов на окружающую природную среду, но и недопустимость риска возникновения опасности для здоровья людей»,— пообещали в компании.

Заслуженный эколог России Клара Романова разделяет позицию местных жителей. «Эксперты давно говорят о том, что Балахнинский полигон необходимо закрыть и перенести на площадку старой промышленной свалки на территории предприятия "Корунд" в Дзержинске. Это не означает, что в Балахнинском округе нельзя строить полигон: все говорят о том, что его не должно быть рядом с поселком Гидроторф, деревнями и садоводческими товариществами. Нарушений на полигоне было достаточно много, несколько раз полиция ловила машины с отходами I–II классов опасности. Полигон находится в третьем поясе санитарной охраны Новосормовской водозаборной станции, это создает угрозу жителям не только Балахны, но и Нижнего Новгорода»,— подчеркнула эксперт.

Роман Рыскаль

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