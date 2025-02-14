Экс-директор нижегородского детдома раздал госземли под строительство гаражей

Бывший директор детского дома «Надежда» в Автозаводском районе Нижнего Новгорода стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий. По данным прокуратуры, он раздал закрепленные за социальным учреждением земельные участки под строительство частных гаражей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Отданные под застройку земли находятся в собственности Нижегородской области и закреплены за детдомом на правах бессрочного пользования. Чтобы распоряжаться этими землями, директор детдома должен был получить согласие их собственника, но не сделал этого.

Всего на указанных земельных участках было построено более 600 гаражей.

Возбуждено и расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Как писал «Ъ-Приволжье», детский дом «Надежда» фигурировал в материалах уголовного дела бывшего министра социальной политики Нижегородской области Натальи Исаевой. Бывший директор детдома Михаил Жинько, чтобы спастись от увольнения, передал министру взятку стройматериалами для строительства коттеджа.

После того, как Наталью Исаеву признали виновной в получении взяток и осудили, Михаил Жинько уволился с должности директора детдома.

Андрей Репин