Рост экономики Нижегородской области замедлился до 3,3% по итогам 2024 года

Рост валового регионального продукта Нижегородской области по итогам 2024 года предварительно оценен в 3,3%. Об этом заместитель губернатора Егор Поляков сообщил в своем Telegram-канале 13 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Он отметил, что с 2016 года по 2024 год экономика региона, как и всей России, существенно трансформировалась. «Тем не менее, за это время региональная экономика выросла на 33%, а российская – на 18%, и это при отсутствии в нашем регионе нефти и газа. Данный факт подтверждает наш высокий уровень конкурентоспособности»,— написал чиновник.

В 2023 году рост экономики Нижегородской области составлял 11,2%, в 2022 году — 2,5%. 2024 год в нижегородском правительстве называют периодом ужесточения денежно-кредитной политики и роста инфляции. Основные особенности года для экономики — высокая ключевая ставка Центробанка (до 21%), ослабление курса рубля к доллару США (до 102,5), рост затрат на производство, ужесточение условий кредитования и одновременный рост доходов населения.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», в сентябре 2024 года власти региона предварительно оценивали рост ВРП по итогам года в 3,8%.

Галина Шамберина